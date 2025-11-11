Полиция открыла россиянам важный лайфхак: как не допустить мошенничества при смене sim-карты

«Киберпреступники приобретают старые sim-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти sim-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях и другие личные данные», — заявили в ведомстве.