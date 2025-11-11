Полиция открыла россиянам важный лайфхак: как не допустить мошенничества при смене sim-карты

Киберполиция предупреждает: если вы меняете SIM-карту, обязательно отвяжите старый номер телефона от аккаунтов на «Госуслугах» и в других приложениях. Это поможет избежать мошенничества, вроде взятия кредита на ваш номер. Об этом сообщает Управление по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России.
«Киберпреступники приобретают старые sim-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти sim-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях и другие личные данные», — заявили в ведомстве.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда на вас повесили огромный долг, взятый другим человеком, киберполиция советует сначала отвязать неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуги», банка и других сервисов. Это легко сделать самому, если старая SIM-карта еще в телефоне. Для этого нужен код, который придет на этот номер.
Чтобы поменять номер на портале «Госуслуги», нужно зайти в раздел «Настройки и безопасность» и нажать кнопку «Изменить» рядом с вашим текущим номером телефона. Если у вас больше нет SIM-карты — потеряли или выбросили — поменять номер на портале самому не получится. В таком случае нужно пойти в МФЦ.
