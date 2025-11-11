На Дону в поселке Матвеев Курган готовят к открытию благоустроенный парк

Парк «Молодежный» готовят к открытию после благоустройства в поселке Матвеев Курган в Ростовской области. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
На территории выполнен значительный объем работ. Полностью завершена укладка тротуарной плитки и резинового покрытия на детской и баскетбольной площадках. Также специалисты озеленили пространство и сейчас устанавливают малые архитектурные формы и системы видеонаблюдения.
Открытие парка запланировано на конец ноября. Расположенный в самом центре города, он станет местом для отдыха и развлечений жителей. После завершения всех работ там появится обширное пространство с уличным освещением, современными малыми архитектурными формами и детскими игровыми площадками, где ребята смогут проводить время. Для молодежи предусмотрены такие элементы, как стена для граффити, спортивное оборудование, скейт-зона и площадка для стритбола. Кроме того, на территории будет место для проведения мероприятий и фестивалей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.