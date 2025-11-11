На Дону в поселке Матвеев Курган готовят к открытию благоустроенный парк

Открытие парка запланировано на конец ноября. Расположенный в самом центре города, он станет местом для отдыха и развлечений жителей. После завершения всех работ там появится обширное пространство с уличным освещением, современными малыми архитектурными формами и детскими игровыми площадками, где ребята смогут проводить время. Для молодежи предусмотрены такие элементы, как стена для граффити, спортивное оборудование, скейт-зона и площадка для стритбола. Кроме того, на территории будет место для проведения мероприятий и фестивалей.