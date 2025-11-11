Принц Уильям вспомнил непростой разговор с детьми о болезни Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о непростом разговоре с детьми о болезни его супруги Кейт Миддлтон, сообщает издание HELLO! Член монаршей семьи признался, что пара долго не решалась поведать Джорджу, Шарлотте и Луи о том, что происходит с их мамой.