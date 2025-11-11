Ричмонд
Принц Уильям вспомнил непростой разговор с детьми о болезни Кейт Миддлтон

Принц Уильям заявил, что откровенный разговор с детьми о раке Кейт Миддлтон помог их семье сблизиться.

Источник: Комсомольская правда

Принц Уильям рассказал о непростом разговоре с детьми о болезни его супруги Кейт Миддлтон, сообщает издание HELLO! Член монаршей семьи признался, что пара долго не решалась поведать Джорджу, Шарлотте и Луи о том, что происходит с их мамой.

«Иногда кажется, что рассказываешь детям слишком много, хотя, пожалуй, не стоило бы. Когда нет ответов, возникает гораздо больше вопросов», — отметил принц Уильям.

Наследник британского престола рассказал, что со временем дети сами начали осознавать перемены из-за болезни Кейт. Поэтому родители провели с ними откровенный, но тяжелый разговор. По словам принца Уильяма, он не только сблизил семью, но и помог детям легче воспринимать происходящее и заболевание мамы.

Ранее KP.RU сообщал, что принц Уильям рассказал о состоянии своей жены Кейт Миддлтон после лечения онкологии. Он заявил, что заболевание находится в стадии ремиссии, осложнений нет.

