Для жителей села Каргали в Татарстане проведут выездную диспансеризацию

Мобильная поликлиника прибыла в село Каргали Чистопольского района Республики Татарстан для проведения выездной диспансеризации в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в совете муниципального района.
Прием пациентов будет осуществляться до 14 ноября с 9:00 до 16:00. Пройти диспансеризацию смогут все желающие жители села Каргали и близлежащих населенных пунктов. Комплексное обследование включает консультацию терапевта, общий анализ крови, исследование уровня глюкозы и холестерина, электрокардиографию. Также мобильная поликлиника оснащена современным оборудованием для проведения флюорографии и маммографии.
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.