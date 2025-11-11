Ремонт центра культуры в подмосковной Ивантеевке завершат до конца года

Капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке Пушкинского округа Московской области планируют завершить до конца года. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
Учреждение готово уже примерно на 60%. Кровельные работы завершены. Специалисты занимаются фасадом и благоустройством прилегающей территории. Внутри здания кладут стены и перегородки, выполняют отделочные работы, монтаж систем отопления, электрики, вентиляции, водоотведения, слаботочных систем. Открыть учреждение планируют в I квартале 2026 года.
Центр культуры и искусств располагается в трехэтажном здании площадью 1485,4 кв. м на улице Дзержинского. Его открыли 1 мая 1926 года, тогда оно называлось клубом имени Первого мая. Сегодня центр объединяет 16 коллективов, в которых занимаются свыше 440 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.