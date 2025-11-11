Ричмонд
В Ростовской области перечислили самые дефицитные профессии и их зарплаты

На Дону обнародованы зарплаты самых востребованных специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области определили перечень профессий, испытывающих наибольший кадровый дефицит, и уровень доходов таких работников. Соответствующую информацию по итогам октября 2025 года представили эксперты hh.ru.

Согласно исследованию, в пятерку специальностей с самым низким индексом конкуренции в донском регионе вошли дворники, токари и фрезеровщики, маляры и штукатуры, врачи, а также слесари. Наиболее остро нехватка кадров с начала года ощущается в сферах медицины и розничной торговли. В медицине на одно открытое место претендует лишь 3,2 резюме, а в рознице — 2,4. В исследовании отмечается, что показатель ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците специалистов, а значение менее двух говорит о выраженном кадровом голоде.

Что касается вознаграждения за труд, наибольшая медианная зарплата среди дефицитных профессий предлагалась машинистам — 160 тысяч рублей. Вслед за ними по уровню дохода расположились курьеры (152,7 тыс. рублей) и электромонтажники (150,1 тыс. рублей). Также в рейтинг высокооплачиваемых специальностей, испытывающих нехватку кадров, вошли монтажники (144,5 тыс. рублей) и токари (129,5 тыс. рублей).

