В Ростовской области перечислили самые дефицитные профессии и их зарплаты

Согласно исследованию, в пятерку специальностей с самым низким индексом конкуренции в донском регионе вошли дворники, токари и фрезеровщики, маляры и штукатуры, врачи, а также слесари. Наиболее остро нехватка кадров с начала года ощущается в сферах медицины и розничной торговли. В медицине на одно открытое место претендует лишь 3,2 резюме, а в рознице — 2,4. В исследовании отмечается, что показатель ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците специалистов, а значение менее двух говорит о выраженном кадровом голоде.