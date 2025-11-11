Ричмонд
В школе села Надеждино Самарской области завершилась профильная смена

Участники программы освоили работу с цифровым лабораторным оборудованием нового поколения.

Профильная смена «Цифровая лаборатория физического эксперимента» завершилась в школе села Надеждино Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Участники программы погрузились в мир современных научных исследований, освоив работу с цифровым лабораторным оборудованием нового поколения. На протяжении всей смены школьники исследовали широкий спектр физических явлений — от фундаментальных законов механики до удивительных свойств света.

Под руководством педагогов учащиеся провели серию экспериментов: определяли скорость движения тел, анализировали теплопроводность различных материалов, изучали закономерности распространения световых волн. Полученные навыки работы с высокотехнологичным оборудованием помогут учащимся в профессиональном самоопределении.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.