Акушер Михайлин: родившая в 65 лет украинка могла столкнуться с анемией

«Нет определенного предельного возраста для рождения детей. Хотя всему есть предел. Разумеется, с помощью искусственных технологий можно выносить ребенка. Другое дело, что, помимо ухудшения качества яйцеклеток, мы все не здоровеем с возрастом. Накапливаются общие заболевания, соматические заболевания, гинекологические. Поэтому, конечно, у возрастных женщин чаще возникают так называемые большие акушерские синдромы. Это плацентарная недостаточность, преэклампсия (осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое характеризуется повышением артериального давления), преждевременные роды, анемия и так далее», — отметил врач.