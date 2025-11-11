Акушер Михайлин: родившая в 65 лет украинка могла столкнуться с анемией

Родившая первенца в 65 лет украинка Валентина Подвербная могла столкнуться с рядом проблем со здоровьем, сообщил в беседе с aif.ru акушер-гинеколог, заместитель главврача роддома № 10 Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Евгений Михайлин.
Напомним, старейшая роженица Украины 80-летняя Валентина Подвербная умерла в Чернигове. Женщина получила известность после того, как родила в 65 лет.
После двух неудачных браков она решила завести ребенка с помощью ЭКО, однако на дорогостоящую процедуру женщине пришлось копить около 10 лет. С третьей попытки у нее получилось забеременеть.
Однако история связана не только с поздней беременностью, но и с разгоревшимся на фоне этого скандалом. В возрасте 12 лет ее дочь Анна пожаловалась в социальных сетях на небрежное отношение со стороны пожилой матери. Девочка рассказала, что мать царапается и сдирает с нее одежду.
В октябре 2023 года суд лишил Подвербную родительских прав, а Анну передали другой семье. Девочка при этом продолжила общаться с мамой.
Именно 14-летняя Анна первой узнала о смерти матери, когда пришла к ней в гости, а женщина не открыла дверь.
«Нет определенного предельного возраста для рождения детей. Хотя всему есть предел. Разумеется, с помощью искусственных технологий можно выносить ребенка. Другое дело, что, помимо ухудшения качества яйцеклеток, мы все не здоровеем с возрастом. Накапливаются общие заболевания, соматические заболевания, гинекологические. Поэтому, конечно, у возрастных женщин чаще возникают так называемые большие акушерские синдромы. Это плацентарная недостаточность, преэклампсия (осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое характеризуется повышением артериального давления), преждевременные роды, анемия и так далее», — отметил врач.
