Пермский калийный гигант выиграл у норвежской химкопании многомиллиардный спор о поставках удобрений

«Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading, экспортного трейдеар российского производителя минудобрений “Уралкалия”,, к норвежской химической компании Yara International о взыскании 18,3 млрд рублей. Мск был подан в марте 2025 года и включал требования о взыскании убытков за неоплаченные поставки товара, процентов за просрочку платежа и убытков от простоя судов. Сумма иска составила 67,6 млн долларов, 66,5 млн евро и дополнительные проценты», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на материалы дела.