Воспитанник спартаковской школы назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых

Воспитанник школы красно-белых Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ФК «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Вадим Романов — и. о. главного тренера “Спартака”», — сказано в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Он руководил академией «Спартака», а в период с 2022 по 2024 год занимал пост главы молодежной команды клуба. Начиная с 2024 года вошел в тренерский штаб сербского специалиста Деяна Станковича.
Романову 47 лет. Он воспитанник московского «Спартака». За плечами у него опыт выступления за несколько футбольных клубов. В ходе спортивной карьеры он защищал цвета липецкого «Металлурга», подмосковных «Химок», а также хабаровской «СКА-Энергии».
Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Среди основных причин увольнения названы неудовлетворительные результаты, которые не устроили руководство клуба. В настоящее время красно-белые занимают шестую строчку в РПЛ. Отмечается, что уход сербского специалиства был достигнут по обоюдному соглашению. Будет ли Станкович продолжать тренерскую карьеру и в каком клубе — неизвестно.