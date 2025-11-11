Воспитанник спартаковской школы назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Среди основных причин увольнения названы неудовлетворительные результаты, которые не устроили руководство клуба. В настоящее время красно-белые занимают шестую строчку в РПЛ. Отмечается, что уход сербского специалиства был достигнут по обоюдному соглашению. Будет ли Станкович продолжать тренерскую карьеру и в каком клубе — неизвестно.