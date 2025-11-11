Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Диброва заявила, что он сам «волен выбирать» и ходить с «голым» членом

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заявила, что не хочет обсуждать его появление с «голым половым органом» на глазах у окружающих. В соцсети она разместила видео, в котором рассказала, что её экс-супруг волен сам выбирать свой образ жизни после развода.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА.

«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому давайте не будем это обсуждать. Там уже со всех сторон всё рассмотрели», — заявила она.

По её словам, откровенное видео, слитое в Сеть, стало и для неё шоком, потому что ничего подобного за Дмитрием она раньше не замечала. Поклонники телеведущего тут же обвинили Полину в лицемерии, напомнив, что именно её измены могли вывести его из равновесия. Фанаты посоветовали женщине покаяться, а не рассказывать с самодовольной улыбочкой, что она, мол, ни при чём.

Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытыми половыми органами. Сам инцидент произошёл ещё летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Поклонники Диброва связывают этот «нудизм» с тяжёлым разводом ведущего. Жена Полина изменила ему с другом семьи, после чего ушла, несмотря на троих детей. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что если видео не является результатом монтажа, то следует лечить Дмитрия Диброва и уволить с федеральных телеканалов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах читайте в разделе «Шоу-бизнес» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше