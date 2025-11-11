Бывшая жена Диброва заявила, что он сам «волен выбирать» и ходить с «голым» членом

По её словам, откровенное видео, слитое в Сеть, стало и для неё шоком, потому что ничего подобного за Дмитрием она раньше не замечала. Поклонники телеведущего тут же обвинили Полину в лицемерии, напомнив, что именно её измены могли вывести его из равновесия. Фанаты посоветовали женщине покаяться, а не рассказывать с самодовольной улыбочкой, что она, мол, ни при чём.