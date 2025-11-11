Бывшая жена Диброва заявила, что он сам «волен выбирать» и ходить с «голым» членом

Видео © Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА.
«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Поэтому давайте не будем это обсуждать. Там уже со всех сторон всё рассмотрели», — заявила она.
По её словам, откровенное видео, слитое в Сеть, стало и для неё шоком, потому что ничего подобного за Дмитрием она раньше не замечала. Поклонники телеведущего тут же обвинили Полину в лицемерии, напомнив, что именно её измены могли вывести его из равновесия. Фанаты посоветовали женщине покаяться, а не рассказывать с самодовольной улыбочкой, что она, мол, ни при чём.
Как уже писал Life.ru, мужчина, похожий на Дмитрия Диброва, был замечен в Подмосковье с неприкрытыми половыми органами. Сам инцидент произошёл ещё летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Поклонники Диброва связывают этот «нудизм» с тяжёлым разводом ведущего. Жена Полина изменила ему с другом семьи, после чего ушла, несмотря на троих детей. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что если видео не является результатом монтажа, то следует лечить Дмитрия Диброва и уволить с федеральных телеканалов.
