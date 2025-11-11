Ричмонд
В финал туристической премии вышли 7 проектов Саратовской области

Среди них — фестиваль военных и гражданских духовых оркестров «В каждой ноте — марш Победы!».

Семь проектов из Саратовской области вышли в финал XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, вручение которой отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Всего на премию были поданы 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. В финал прошли 370 лучших проектов, в том числе из Саратовской области.

В номинации «Лучшее деловое событие в области туризма» представлены открытый региональный фестиваль-конкурс «Сувенир Саратовской области» и второй межрегиональный туристический форум «Червленый Яр». Лидерами в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (крупные города)» стали фестиваль военных и гражданских духовых оркестров «В каждой ноте — марш Победы!» и городской фестиваль «Саратов — сердце Волги». Кроме того, в число финалистов вошли ежегодный открытый районный фестиваль «Хлебная пристань», VIII Всероссийский фестиваль народных мастеров «Палитра ремесел» и «Турслет на Утесе Степана Разина: Созерцание на 720 градусов».

Национальный финал премии пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.