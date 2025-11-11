Собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино. Об этом сообщает mlyn.by.
Кинологические расчеты работают у деревни Карбовское, из которой 14-летний Максим Зенькович и уехал на велосипеде, с первого дня поисков. И следовой собаке даже удалось взять след мальчика спустя 13 часов после его пропажи. Ищейка прошла по нему, но вывести людей к ребенку не смогла: след оборвался. Сейчас квадрату, в котором следовая собака завершила работу, уделяется особое внимание.
Собак-ищеек планируют использовать и дальше, как только обнаружатся какие-либо «артефакты», которые могут принадлежать пропавшему Максиму.
Ранее мы сообщали, что волонтеры и люди в погонах озвучили версии во время поиска мальчика под Березино.
Тем временем в УВД Миноблиполкома напомнили приметы пропавшего школьника Максима Зеньковича.
Последние новости о поисках мальчика читайте здесь: