Собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино

Собака-ищейка провела кинологов по следу пропавшего под Березино мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино. Об этом сообщает mlyn.by.

Кинологические расчеты работают у деревни Карбовское, из которой 14-летний Максим Зенькович и уехал на велосипеде, с первого дня поисков. И следовой собаке даже удалось взять след мальчика спустя 13 часов после его пропажи. Ищейка прошла по нему, но вывести людей к ребенку не смогла: след оборвался. Сейчас квадрату, в котором следовая собака завершила работу, уделяется особое внимание.

Собак-ищеек планируют использовать и дальше, как только обнаружатся какие-либо «артефакты», которые могут принадлежать пропавшему Максиму.

Ранее мы сообщали, что волонтеры и люди в погонах озвучили версии во время поиска мальчика под Березино.

Тем временем в УВД Миноблиполкома напомнили приметы пропавшего школьника Максима Зеньковича.

Последние новости о поисках мальчика читайте здесь: