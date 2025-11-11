Собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино

Кинологические расчеты работают у деревни Карбовское, из которой 14-летний Максим Зенькович и уехал на велосипеде, с первого дня поисков. И следовой собаке даже удалось взять след мальчика спустя 13 часов после его пропажи. Ищейка прошла по нему, но вывести людей к ребенку не смогла: след оборвался. Сейчас квадрату, в котором следовая собака завершила работу, уделяется особое внимание.