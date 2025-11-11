Ричмонд
Стройка уфимской мечети «Ар-Рахим» может завершиться к 2029 году — Радий Хабиров

Хабиров: стройка мечети «Ар-Рахим» может завершиться к 2029 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии рассказал, когда может завершиться строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».

— Не буду ничего утверждать. Срок моих полномочий заканчивается в 2029 году. Конечно, хочу, чтоб мечеть была построена до его окончания. Будем смотреть, настолько турбулентно все. Это опять же деньги, их надо находить. Если я встану перед выбором, заплатить 48 миллионов рублей за FPV-дроны для наших бойцов или направить их на мечеть, я выберу первое. И Всевышний простит меня и поймет, потому что я выбираю жизни людей, — заявил руководитель региона.

