Стройка уфимской мечети «Ар-Рахим» может завершиться к 2029 году — Радий Хабиров

— Не буду ничего утверждать. Срок моих полномочий заканчивается в 2029 году. Конечно, хочу, чтоб мечеть была построена до его окончания. Будем смотреть, настолько турбулентно все. Это опять же деньги, их надо находить. Если я встану перед выбором, заплатить 48 миллионов рублей за FPV-дроны для наших бойцов или направить их на мечеть, я выберу первое. И Всевышний простит меня и поймет, потому что я выбираю жизни людей, — заявил руководитель региона.