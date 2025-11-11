Журналист The Insider* попал в список террористов и экстремистов в России

Журналист-иногент издания The Insider* Сергей Ежов** включён в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.
«Ежов Сергей Александрович, 25 мая 1985 года рождения, город Рязань», — сообщается в перечне.
Лица, включённые в этот список, не могут взаимодействовать с масс-медиа, публиковать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и использовать финансовые услуги, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, зарплат и возмещением ущерба.
Ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против Тимура Олевского, шеф-редактора издания, за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России.
* издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
** Признан в России иностранным агентом.