Часть Западного жилмассива в Ростове останется без воды на сутки

В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива останется без холодной воды на протяжении суток. Как сообщили в «Ростовводоканале», это связано с необходимостью подключения вновь построенных водопроводных линий к централизованной городской сети.
Подача воды будет прекращена с 9:30 утра 13 ноября и возобновится только к 9:00 утра следующего дня, 14 ноября.
Отсутствие водоснабжения затронет участки улиц Малиновского от 2-й Краснодарской до Каширской, Каширской от Малиновского до переулка Пржевальского, Пескова от Машиностроительного переулка до Малиновского, а также 2-й Краснодарской от Малиновского до переулка Машиностроительного.
