Часть Западного жилмассива в Ростове останется без воды на сутки

Отсутствие водоснабжения затронет участки улиц Малиновского от 2-й Краснодарской до Каширской, Каширской от Малиновского до переулка Пржевальского, Пескова от Машиностроительного переулка до Малиновского, а также 2-й Краснодарской от Малиновского до переулка Машиностроительного.