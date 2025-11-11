Ричмонд
Часть Западного жилмассива в Ростове останется без воды на сутки

На Западном жилмассиве Ростова отключат холодную воду для подключения новых сетей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива останется без холодной воды на протяжении суток. Как сообщили в «Ростовводоканале», это связано с необходимостью подключения вновь построенных водопроводных линий к централизованной городской сети.

Подача воды будет прекращена с 9:30 утра 13 ноября и возобновится только к 9:00 утра следующего дня, 14 ноября.

Отсутствие водоснабжения затронет участки улиц Малиновского от 2-й Краснодарской до Каширской, Каширской от Малиновского до переулка Пржевальского, Пескова от Машиностроительного переулка до Малиновского, а также 2-й Краснодарской от Малиновского до переулка Машиностроительного.

