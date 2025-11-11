Ричмонд
«Меня морили голодом и били»: Роза Сябитова рассказала об ошибках воспитания

Роза Сябитова поставила себе оценку за материнство.

«Родителями не рождаются, ими становятся. И дети — это аттестат зрелости родителей. Я сыну говорила: “Я на тебе буду ошибаться, потому что не знаю еще что и как”. С дочкой уже было полегче, я корректировала свои подходы. Денис мне тогда обиженно говорил: “Мам, ты, что, всю жизнь на мне черновик писать будешь, а потом от Ксении на чистовую?” Но я отвечала ему, что как только он подрастет, начну с ним советоваться», — делится ведущая шоу «Давай поженимся!».

Но «писать в чистовике» на дочери у Сябитовой также не получилось. Телеведущая призналась, что и с Ксенией допускала больше количество ошибок, но в этом нет ничего страшного — все это жизненный опыт.

Себе за материнство Роза поставила оценку четыре с плюсом. Но каково было ее удивление, когда Ксения однажды заявила, что сейчас она закрывает с ней гештальт.

«А я-то думала, что я была хорошая с детьми, дала им все. А гештальт оказался смешным. Я купила детям машины. Отца, к сожалению, не было — он умер в 90-е. Поэтому я, как хозяин семьи, сама учила детей водить машину. Записала их одновременно в автошколу. Претензия Ксении заключалась в том, что на тот момент она не хотела туда ходить, а я ее заставила. Потом, когда она мне рассказала это, говорила ей: “Ну, прости, зато сейчас ты как Шумахер водишь”. Мне, конечно, от этого было очень обидно. Но я про себя тогда подумала: Господи, спасибо большое: пусть у них такой гештальт будет. А не такой, который я закрываю со своей матерью: когда меня голодом морили, били, к кровати привязывали… Пусть лучше так», — разоткровенничалась Роза.

Сябитова убеждена, что не стоит навязывать детям и внукам свой опыт. Главная задача родителей, а особенно — матери — воспитать ребенка так, чтобы он смог жить без нее, когда ее не станет.