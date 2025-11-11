«Меня морили голодом и били»: Роза Сябитова рассказала об ошибках воспитания

«А я-то думала, что я была хорошая с детьми, дала им все. А гештальт оказался смешным. Я купила детям машины. Отца, к сожалению, не было — он умер в 90-е. Поэтому я, как хозяин семьи, сама учила детей водить машину. Записала их одновременно в автошколу. Претензия Ксении заключалась в том, что на тот момент она не хотела туда ходить, а я ее заставила. Потом, когда она мне рассказала это, говорила ей: “Ну, прости, зато сейчас ты как Шумахер водишь”. Мне, конечно, от этого было очень обидно. Но я про себя тогда подумала: Господи, спасибо большое: пусть у них такой гештальт будет. А не такой, который я закрываю со своей матерью: когда меня голодом морили, били, к кровати привязывали… Пусть лучше так», — разоткровенничалась Роза.