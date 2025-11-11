Сын пропавшей Усольцевой ответил на критику из-за пьяной вечеринки

Данил Баталов, сын пропавшей в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью Ирины Усольцевой, рассказал о том, что по-своему переживает это ситуацию. Молодой человек отметил, что не считает уместной в свой адрес критику из-за недавней вечеринки, на который он вместе с друзьями «пропил 13 тысяч рублей».
— Как и говорил на шоу, в таких ситуациях главное — жить дальше. Но для Интернета, для людей, никогда не терявших близких, я теперь враг народа за то, что переживаю «недостаточно» и держу голову в руках, — передает слова Баталова StarHit.
Представители Следственного комитета России ранее сообщили, что сына Усольцевых допрашивали один раз, и он не менял показаний, вопреки публикациям СМИ. Психиатр Василий Шуров в то же время объяснил, что Баталов проявляет странное поведение из-за обстоятельств трагедии, которая произошла в его семье.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая.