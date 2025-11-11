УФСБ показало видео с незаконно эксгумированными останками солдат вермахта

В ролике видны стеллажи с чёрными пластиковыми пакетами, предположительно содержащими останки, с подписями на немецком языке. Также запечатлены деревянные кресты с немецкой символикой и фотографии людей в форме вермахта на мемориале «Россошки». В ходе обысков изъяты квадрокоптер, использовавшийся для съёмок около объектов Минобороны, и сами останки.