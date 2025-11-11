Более 14 тыс. жителей Ульяновской области проголосовали за проведение связи

«В этом году в голосовании на “Госуслугах” участвовали почти на 3 тысячи жителей больше, чем в прошлом году. После завершения онлайн-голосования посчитают количество голосов, присланных по почте в Минцифры России. Количество базовых станций, которые установят в регионе, будет известно в первом квартале 2026 года», — рассказал министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров.