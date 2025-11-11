Более 14 тыс. жителей Ульяновской области проголосовали за проведение связи

Участие в голосовании на портале «Госуслуги» за установку вышек сотовой связи в малых населенных пунктах приняли 14,2 тыс. жителей Ульяновской области, сообщили в правительстве региона. Голосование проводилось в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Лидерами стали села Новый Белый Яр Чердаклинского района, Новое Томышево и Новая Лава Новоспасского района, Тепловка Николаевского района и Шаховское Павловского района.
«В этом году в голосовании на “Госуслугах” участвовали почти на 3 тысячи жителей больше, чем в прошлом году. После завершения онлайн-голосования посчитают количество голосов, присланных по почте в Минцифры России. Количество базовых станций, которые установят в регионе, будет известно в первом квартале 2026 года», — рассказал министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров.
В народном голосовании участвовали населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек, в которых отсутствует сотовая связь и мобильный интернет. Исполнителем работ по итогам конкурса выбран «Ростелеком».
«По итогам голосования специалисты учреждения “Правительство для граждан”, “Ростелекома” и органов местного самоуправления проверят качество оказания услуг сотовой связи в населенных пунктах с наибольшим количеством голосов. После анализа результатов будет сформирован итоговый список сел, где установят вышки. После установки оборудования граждане смогут пользоваться услугами сотовой связи и мобильного интернета оператора Tele2 стандарта 4G», — рассказала директор учреждения «Правительство для граждан» Ирина Новикова.
Напомним, в 2021—2024 годах в Ульяновской области было построено 90 базовых станций. Также было возведено восемь вышек в отдаленных районах региона. Это позволило обеспечить качественной сотовой связью и стабильным доступом к мобильному интернету более 28 тыс. человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.