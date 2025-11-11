Сокровища отца Максима: священник из Лиды создает шедевры железнодорожного моделизма

Когда мы слышим о священнослужителях, в воображении возникают образы молитвенных пастырей, проповедников и духовных наставников. Но отец Максим ломает стереотипы. Его руки, привыкшие к действам богослужебным, с удивительной точностью создают миниатюрные копии локомотивов и подвижного состава, а также железнодорожной станции. Это увлечение, которое может удивить, на самом деле очень глубоко связано с его корнями, историей его рода, которую он бережно воссоздает в мельчайших деталях.
Свет вдохновения.
Лида — город, который дышит историей. Здесь каждый камень, кажется, хранит отголоски минувших веков. Притягательной жемчужиной в самом центре возвышается Свято-Михайловский кафедральный собор.
История храма — настоящая летопись города, полная драматизма, возрождения и неугасающей веры. В начале XIX века император Павел І даровал средства на строительство католического храма. Он предназначался для монастыря пиаристов — ордена, посвятившего себя образованию и служению. В те времена это было место, где звучала латынь и юные умы постигали мудрость мира. Но ход истории, как известно, не остановить. Жизнь города менялась, и вместе с ней — его духовные ориентиры. В 1863 году судьба храма совершила крутой поворот. После трагического пожара решили его перестроить. В новом облике храм открыл свои двери уже для православных верующих.
Свято-Михайловский кафедральный собор пережил времена расцвета и периоды испытаний. Но каждый раз, словно феникс из пепла, возрождался, становясь еще прекраснее и величественнее. Его стены помнят шепот молитв поколений, звон колоколов, возвещавший о радости и скорби, и тихие шаги тех, кто искал здесь духовного прибежища. Это место, где время словно замирает, где прикосновение к вечности чувствуется особенно трепетно. Но что же придает ощущению глубину и неповторимый, согревающий след в душе? В первую очередь, безусловно, те, чья живая вера и служение наполняют эти святые стены жизнью. Когда встречаешь таких людей, чувствуешь, что это не просто случайность, а настоящий подарок судьбы, будто сам Бог подтолкнул вас друг к другу.
Тепловозы серии ТЭ2 стали настоящим символом перехода от паровой тяги к дизельной.
Именно такой особенной встречей для меня стало знакомство с протоиереем Максимом Цигелем. Его жизнь — удивительное переплетение двух, казалось бы, столь разных миров: духовного служения и… железных дорог, тихих молитв и грохочущих локомотивов. Да-да, именно так! Отец Максим, секретарь Лидской епархии и ключарь Свято-Михайловского кафедрального собора, человек с кандидатской степенью по богословию, до сих пор хранит в душе ту самую особенную романтику путей, которая, наверное, досталась ему по наследству.
Представьте себе величественный собор, где звучат молитвы, царит атмосфера покоя и благодати. А за его стенами — человек, который, отложив рясу, с горящими глазами погружается в мир миниатюрных железных дорог. Отец Максим уже двадцать лет строит свою маленькую магистраль, создавая настоящие шедевры железнодорожного моделизма. Мне кажется, для него это не просто увлечение, а, похоже, способ сохранить связь с корнями, с той самой земной дорогой, которая в конечном итоге привела его к небесной.
Это так по-человечески, трогательно и, признаюсь, немного забавно: священник сосредоточенно соединяет очередную секцию рельсов для своего игрушечного поезда. Наверняка в такие моменты он чувствует себя настоящим творцом, создающим свой собственный маленький мир, где все подчинено строгим, но таким любимым законам железной дороги. И кто знает, может, именно среди миниатюрной станции, поездов и переездов отец Максим обретает ту самую гармонию, которая наполняет его силой и вдохновением для служения Богу и людям.
Тысячи деталей.
Найти дом Цигелей в Лиде, чтобы не заблудиться, — запросто. Местные — люди простые, но с фантазией, этот район прозвали слободой. А почему? Да потому что тут, как говорится, «весь люд железнодорожный» — машинисты, составители поездов, бывшие кочегары. Совсем рядом станция.
Два десятилетия отец Максим посвятил созданию впечатляющих железнодорожных моделей, превратив свое хобби в настоящее искусство И вот среди обычных домов вы увидите его. Уверен, не пропустите! На фасаде — настоящий арт-объект: иссиня-черный паровоз, да не простой, а с огненно-красными колесами. Прямо как в старых добрых фильмах.
Поднимаемся наверх, и тут начинается самое интересное. Представьте себе макет из четырех модулей, а в них — тысячи деталей! Как будто из прошлого века, только в миниатюре. Здесь найдется все, что только может присниться любителю железных дорог: от могучих локомотивов и старинных паровозов, которые, кажется, вот-вот издадут гудок, до стремительной автомотрисы АС4 и шустрых кранов-дрезин. А как вам эстакада для разгрузки сыпучих материалов? Всё это не просто статичные фигурки, а настоящие обитатели этого мини-мира. Каждая модель оснащена подсветкой, и вот уже кажется, что тут действительно пульсирует жизнь. В каждом сложном механизме и идеально рассчитанной детали есть своя логика и красота, своя, если угодно, божественная искра. Некоторые из этих шедевров даже отправляются в путешествия на тематические выставки, увозя с собой частичку удивительной атмосферы.
Но самое захватывающее — то, что этот железнодорожный мини-мир постоянно растет и развивается. Недавно появился бравый пожарный поезд, готовый к любым испытаниям, мощный отвальный плуг МОП и вагон для перевозки битума — для тех, кто любит все основательно. А наш неутомимый отец Максим, похоже, не собирается останавливаться. В планах — грандиозное расширение: появится величественное здание вокзала, где наверняка будут останавливаться все эти чудесные поезда, уютная аллея с памятником герою Великой Отечественной войны, чтобы почтить память предков. И конечно же, пешеходный мост, чтобы жители мини-мира могли безопасно перемещаться между частями своего удивительного дома. И все это по чертежам отца Максима. Сразу заметно, что подошел он к делу основательно. Говорит, фамилия обязывает. Цигель — это же строительный камень.
Увлекательно наблюдать, как в руках священника, который только что служил Божественную литургию, оживают маленькие поезда. Как он с улыбкой запускает их по извилистым путям, любуется ими. Удивительное сочетание духовного служения и земного, почти детского восторга! Это как напоминание о том, что даже в самых серьезных и ответственных делах можно и нужно находить место для радости, для творчества, для того, что заставляет сердце биться чаще.
Но с чего началось это увлечение? Отец Максим рассказывает, что в детстве он был настоящим выдумщиком. Например, сделал из картона телевизор, нарисовал покадровую ленту с любимыми героями мультфильма «Пчелка Майя» и каждый день устраивал для соседских детей показы. Из такого же материала создал и модель автомобиля «Волга-21». Собрал настоящую швейную машинку, а еще, мечтая стать врачом, даже попытался сконструировать аппарат для искусственной вентиляции легких.
«Как увидел его, у меня просто дух захватило».
Лет в пять мальчишка отправился с родителями и братом в Москву, на ВДНХ. Среди всего многообразия выставочных экспонатов взгляд зацепился за что-то совершенно особенное. Это был макет железной дороги, такой же, как в СССР, только уменьшенный в 87 раз.
— Помню, как увидел его, у меня просто дух захватило, — улыбается священник. — Вот тогда-то и появилась мечта — создать свой собственный, очень подробный мир поездов и рельсов.
Эта мечта зрела долго. Первую модель, тепловоз ТЭ3, который он очень любил, отец Максим смог сделать только в 2006 году, уже будучи священнослужителем в Ошмянах. Он использовал картон, пропитывая его суперклеем. Это сделало модели очень крепкими и не боящимися влаги. Потом появились и другие поезда: маневровый локомотив ТГМ1, паровой кран ПК-6 и много чего еще.
Конечно, просто поставить модели на какую-то поверхность неинтересно. С помощью опытного слесаря ему удалось создать настоящие рельсы. А потом появился первый участок — «горловина», который стал началом целой станции.
Увлечение отца Максима — это тонкая работа, где техническая точность и художественное чутье сливаются воедино, чтобы оживить реальность и передать ее атмосферу.
Короли стальных магистралей.
Всего каких-то двести метров отделяют родительский дом от железнодорожной станции, а здесь — целый мир, сотканный из воспоминаний и семейных преданий.
— Знаете, у нас в роду Цигелей как-то так сложилось, что железная дорога — не просто работа, это, можно сказать, в крови, — говорит отец Максим. — Три поколения наших предков поезда водили, пути строили. Вся жизнь их — это ритм магистрали.
Прадедушка по маминой линии — Андрей Соломонов — еще до войны в Гомеле инженером на железной дороге был. Вырос из кочегаров. Его сын Евгений сквозь военный ад дошагал до Восточной Пруссии. А после грохота победных салютов поступил в гомельскую школу машинистов. Теперь в тишине дома дедовский китель, увешанный наградами, словно безмолвный часовой, охраняет макет, напоминая о героическом прошлом и о том, что жизнь продолжается. Отец Максим рассказывает, что в локомотивное депо Лиды деда направили по распределению в 1953 году.
«Вся жизнь их — это ритм магистрали».
— Он своими глазами видел, как уходила эпоха паровозов и на смену им поступали мощные тепловозы. Когда железная дорога в середине 1960-х перешла на тепловозную тягу, дедушка освоил и этот новый вид локомотивов, — говорит мой собеседник. — Но самое удивительное — это переплетение судеб в нашей семье. Мой отец Владимир Николаевич Цигель, будущий муж моей мамы, проходил практику… у моего деда! Тогда они еще и представить себе не могли, что станут родственниками. А предложение руки и сердца папа сделал маме в клубе железнодорожников. Символично, правда?
Евгений Андреевич Соломонов, дед священника, был фронтовиком, его имя увековечено в Книге почета Белорусской железной дороги.
Дед священника по отцовской линии Николай Иванович прошел путь от кочегара на паровозе до ответственной роли вызывного в локомотивном депо. Отец Владимир Николаевич тоже начинал с угля и пара. Но его карьера не остановилась на этом: он стал помощником машиниста, а затем и сам повел по рельсам могучие паровозы, а позже освоил и управление тепловозами.
— Все они в Лиде трудились в локомотивном депо. И полно родни по боковым линиям работало. Шутка ли, целая династия! — улыбается отец Максим. — А времена-то какие были! Паровозы — это вам не современные электровозы, там надо было с самых низов начинать. Сначала кочегаром, потом помощником машиниста, а уж затем, если повезет и сил хватит, машинистом паровоза. Вот так и дедушка мой Евгений Соломонов, и папа Владимир Цигель этот путь прошли. Евгения Андреевича даже в Книгу почета Белорусской железной дороги занесли. Представляете, какая гордость для нас.
В их слободе пение птиц по утрам перебивали гудки локомотивов и мерный стук колес, а запах угля и машинного масла был привычным и почти родным ароматом. Казалось, весь мир вращался вокруг железной дороги. Все праздники там отмечали вместе, дружно. А уж когда собирались люди, связанные с поездами, тут же начинались такие истории, что заслушаешься. И они, мальчишки, конечно, тут как тут: готовы были бесконечно наслаждаться рассказами бывалых железнодорожников. Словом, этот мир словно дышал Максиму и его старшему брату Андрею в затылок и притягивал как магнит. Ну, вы понимаете, как это бывает, когда что-то очень сильно нравится.
Железнодорожные модели удивляют своей невероятной детализацией и реалистичностью.
Протоиерей Максим с улыбкой вспоминает, как отец брал их с братом в поездки на тепловозе. В кабине локомотива, где воздух пропитан запахом отработанного дизтоплива и машинного масла, ребята чувствовали себя настоящими королями стальных магистралей.
«А мы с братом, четвертое поколение, решили, что служить Богу будем».
— Нас к этим рельсам как магнитом тянуло, — в голосе собеседника отчетливо проскальзывают ностальгические нотки. — Когда бывали там с папой, испытывали просто невероятные ощущения: огромная махина несется по рельсам, а ты будто за штурвалом. Чувствуешь себя частью чего-то такого большого и мощного, что остановить невозможно.
А еще отец Максим помнит, как у него сердце замирало, когда их поезд встречался с другим. Отец с такой хитрой улыбкой просил детей пригнуться, чтобы никто не заметил маленьких «зайцев». Это тайное приключение делало их мир более волшебным и полным секретов.
— Сколько же было впечатлений! Все внутри просто тряслось от счастья, — признается отец Максим.
Казалось, что продолжение династии предрешено, и ребята, как и многие до них, обязательно пойдут по стопам предков и свяжут свою жизнь с железной дорогой.
— А мы с братом, четвертое поколение, решили, что служить Богу будем, — говорит протоиерей Максим Цигель.
Их отец, один из лучших машинистов, хоть и грезил о том, чтобы сыновья продолжили его дело (он, кстати, так любил железную дорогу, что плакал, уходя на пенсию), не стал давить. Поддержал решение сыновей: сначала старшего, потом и младшего…
С родным братом — протоиереем Андреем Цигелем, помощником управляющего Новогрудской епархией.
Пути к миру и гармонии.
Отец Максим рассказывает, что многие удивляются, узнав о его увлечении железной дорогой. «Как это сочетается с пастырским служением?» — читается в их взглядах. Но жизнь порой преподносит самые неожиданные уроки.
— Вот макеты, которые мы с Андреем в студенчестве делали… Это же было целое погружение! — рассказывает протоиерей Максим. — Изучали чертежи, разбирались в устройстве тепловоза, истории отечественного локомотивостроения. Интернета еще не было. Все наши знания черпались из библиотечных книг, а вдохновение мы находили, бегая с пленочным фотоаппаратом в депо, чтобы запечатлеть настоящие локомотивы. Нас тогда переполнял энтузиазм, подпитываемый любовью к делу наших предков. И, знаете, когда сам горишь своим увлечением, очень легко зажечь этот огонь и в других людях. Годы спустя я понимаю, что эта любовь к железной дороге не просто так осталась с нами. Она научила нас докапываться до сути, разбираться в сложных механизмах, стала своеобразным мостиком, связующим мир материальный и духовный. Разве человеческая душа не сложный механизм? Чтобы помочь ей, нужно понять, как она устроена, какие у нее «шестеренки» и «рычаги».
Можно представить: их путь к священству наверняка у кого-то вызвал немало вопросов и даже скептицизма. Но, как оказалось, стальной магистрали есть чему научить и в духовной сфере.
— Когда мы с Андреем приняли решение стать священниками, многие, наверное, недоумевали: «Ну куда им, этим железнодорожникам, в духовность?» — делится отец Максим. — Но я вам скажу так: железная дорога — это ведь не просто рельсы и поезда. Это целая философия и школа жизни. Это дисциплина и ответственность, умение видеть картину целиком, просчитывать каждый шаг.
В Свято-Михайловском кафедральном соборе.
Представьте себе машиниста, уверенно ведущего многотонный состав по стальным рельсам. Его взгляд прикован к горизонту, рука крепко держит контроллер. От его безупречной внимательности, железной собранности зависят сотни жизней. Каждый его шаг, каждое движение — это точный расчет, неукоснительное следование инструкциям, где нет места ошибкам.
«Годы спустя я понимаю, что эта любовь к железной дороге не просто так осталась с нами».
Но разве не схожие качества требуются от тех, кто призван вести нас по пути духовной жизни? Священник, подобно опытному машинисту, стоит у руля человеческих судеб. Его задача не менее ответственная и требующая высочайшей степени самоотдачи. Это умение увидеть за внешней оболочкой, за повседневной суетой уникальную душу со своими радостями, печалями, сомнениями и надеждами. Он не просто возносит молитвы. Он направляет, наставляет, поддерживает в моменты слабости и помогает обрести силы для преодоления жизненных испытаний. Как машинист видит всю траекторию движения поезда, так и священник должен обладать широтой взгляда, чтобы понять, где человек находится на своем духовном пути, какие препятствия ему встречаются и как ему помочь двигаться в правильном направлении.
Вот и отец Максим своим служением, подобно предкам-железнодорожникам, прокладывает пути, которые ведут к лучшему будущему, к миру и гармонии в душах.
— Так что не удивляйтесь, увидев у нас дома, помимо богословских книг, еще и тома о паровозах, техническую литературу, — с улыбкой замечает он. — Это не просто увлечение, это часть нашей жизни и нашего служения.
Пока отец Максим погружен в кропотливую работу над созданием новых моделей, его старший брат, протоиерей Андрей Цигель, делится своей любовью к железнодорожному делу с подрастающим поколением. В школе № 16 Барановичей он проводит увлекательные лекции по «Общему курсу железных дорог» для учеников транспортных классов.
Когда-то в детстве, затаив дыхание, они смотрели на проносящиеся мимо поезда, мечтая оказаться там, в неведомых далях. Эта мальчишеская греза, такая хрупкая и искренняя, не угасла. Она нашла свое продолжение в теплых объятиях семейных традиций, в тех неспешных рассказах деда о его работе на железной дороге, в той гордости, с которой отец говорил о своем ремесле. И вот из этого нежного переплетения детской мечты и глубокой, искренней любви к делу, которое стало частью рода Цигелей, родилось нечто удивительное.
