Сокровища отца Максима: священник из Лиды создает шедевры железнодорожного моделизма

Поднимаемся наверх, и тут начинается самое интересное. Представьте себе макет из четырех модулей, а в них — тысячи деталей! Как будто из прошлого века, только в миниатюре. Здесь найдется все, что только может присниться любителю железных дорог: от могучих локомотивов и старинных паровозов, которые, кажется, вот-вот издадут гудок, до стремительной автомотрисы АС4 и шустрых кранов-дрезин. А как вам эстакада для разгрузки сыпучих материалов? Всё это не просто статичные фигурки, а настоящие обитатели этого мини-мира. Каждая модель оснащена подсветкой, и вот уже кажется, что тут действительно пульсирует жизнь. В каждом сложном механизме и идеально рассчитанной детали есть своя логика и красота, своя, если угодно, божественная искра. Некоторые из этих шедевров даже отправляются в путешествия на тематические выставки, увозя с собой частичку удивительной атмосферы.