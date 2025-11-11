Орбан: Встреча Путина и Трампа в Будапеште осталась на повестке дня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё ещё обсуждается как возможное событие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в этом в эфире телеканала ATV, отметив, что шансы на саммит слегка снизились, но он не отменен окончательно.
«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште», — заявил Орбан.
По словам Орбана, саммит может пройти немного позже, но он не исключён. Также он подчеркнул, что соглашение между США и Россией по Украине вполне реально.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп объяснил отмену встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. Дескать, она не состоялась из-за неподходящего времени.