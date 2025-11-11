Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Встреча Путина и Трампа в Будапеште осталась на повестке дня

Орбан заявил, что встреча лидеров РФ и США возможна в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё ещё обсуждается как возможное событие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в этом в эфире телеканала ATV, отметив, что шансы на саммит слегка снизились, но он не отменен окончательно.

«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште», — заявил Орбан.

По словам Орбана, саммит может пройти немного позже, но он не исключён. Также он подчеркнул, что соглашение между США и Россией по Украине вполне реально.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп объяснил отмену встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. Дескать, она не состоялась из-за неподходящего времени.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше