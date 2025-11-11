Орбан: Встреча Путина и Трампа в Будапеште осталась на повестке дня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё ещё обсуждается как возможное событие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в этом в эфире телеканала ATV, отметив, что шансы на саммит слегка снизились, но он не отменен окончательно.