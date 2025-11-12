Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани начали заливать катки для массового катания

В Казани началась подготовка стадионов к сезону массового катания. Об этом сообщает официальный сайт города.

Первый каток начали заливать на стадионе «Ракета». По сообщению Комитета физической культуры и спорта, каток будет готов к четвергу, 13 ноября. В этот день на спортивном объекте стартуют тренировочные занятия. Массовые катания на регулярной основе на стадионе начнутся 22 ноября.

В Казани этой зимой запланировано более ста площадок для катания: уже работают семь ледовых объектов, среди которых арены в спортивных комплексах «Триумф», «Ватан», «Золотая шайба», «Баско», «Юдино», «Форвард» и «Зилант».