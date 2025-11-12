В Казани начали заливать катки для массового катания

Первый каток начали заливать на стадионе «Ракета». По сообщению Комитета физической культуры и спорта, каток будет готов к четвергу, 13 ноября. В этот день на спортивном объекте стартуют тренировочные занятия. Массовые катания на регулярной основе на стадионе начнутся 22 ноября.
В Казани этой зимой запланировано более ста площадок для катания: уже работают семь ледовых объектов, среди которых арены в спортивных комплексах «Триумф», «Ватан», «Золотая шайба», «Баско», «Юдино», «Форвард» и «Зилант».