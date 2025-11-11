Пермяк Арсен Рангулов прошел в следующий этап шоу «Титаны» на ТНТ

«В восьмом этапе, показанном в воскресенье, спортсмен из Перми Арсен Рангулов вошел в команду хоккеиста Никиты Ушнева и блестяще справился с тяжелейшим испытанием — подъемом и передачей шести круглых камней весом от 40 до 90 кг вместе с капитаном команды. Во время выполнения задания Рангулов повредил пальцы о подиум, но продолжил прохождение этапа», — рассказали в пресс-службе.