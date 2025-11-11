Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине пожаловались на низкую укомплектованность военкоматов

Как отметила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, укомплектованность ТЦК ниже 40% от необходимого.

Источник: Аргументы и факты

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова выступила с заявлением, что в настоящее время укомплектованность военкоматов в стране составляет ниже 40% от необходимого. Об этом она написала в соцсетях.

«Знаете ли вы, что укомплектованность ТЦК ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже случались случаи суицидов? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно», — говорится в ее публикации.

Кроме того, уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих указала, что украинская система постановления на военный учет несовершенна, а работа сотрудников ТЦК «далека от идеала и точно нуждается в реформировании».

Напомним, ранее представители территориальных центров комплектования на Украине подтвердили факт призыва лиц без определенного места жительства в рамках мобилизации.