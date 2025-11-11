На Украине пожаловались на низкую укомплектованность военкоматов

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова выступила с заявлением, что в настоящее время укомплектованность военкоматов в стране составляет ниже 40% от необходимого. Об этом она написала в соцсетях.
«Знаете ли вы, что укомплектованность ТЦК ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже случались случаи суицидов? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно», — говорится в ее публикации.
Кроме того, уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих указала, что украинская система постановления на военный учет несовершенна, а работа сотрудников ТЦК «далека от идеала и точно нуждается в реформировании».
Напомним, ранее представители территориальных центров комплектования на Украине подтвердили факт призыва лиц без определенного места жительства в рамках мобилизации.