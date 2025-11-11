В селе Новополтавка Красноярского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Новополтавка Ермаковского муниципального округа Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Новый ФАП полностью обустроен: есть кабинет приема, процедурная, кабинет для хранения лекарств, комфортная зона ожидания», — отметил главный врач Ермаковской районной больницы Александр Петровский.
Жители Новополтавки теперь могут пройти диспансеризацию и вакцинацию, получить плановую и неотложную медицинскую помощь, не выезжая из села. Всего медпункт обслуживает 315 жителей, в том числе 66 детей.
Отметим, ФАП стал уже 35-м зданием, построенным в крае в текущем году в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года в Ермаковском округе планируют открыть еще два — в селах Салба и Нижнеусинском.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.