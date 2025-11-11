Никита Пресняков лишился права распоряжаться подаренной Пугачевой квартирой в Москве

Еще в 2018 году артист оформил под недвижимость ипотеку, которую до сих пор так и не выплатил. Сейчас квартира оказалась под ипотечным обременением, то есть распоряжаться ее без согласия банка Пресняков не может — продать или подарить элитные апартаменты не получится, пока не будет полностью выплачен кредит, передает «7дней.ru».