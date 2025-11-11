Никита Пресняков лишился права распоряжаться подаренной Пугачевой квартирой в Москве

Актер Никита Пресняков потерял право распоряжаться квартирой в Варсонофьевском переулке в Москве. Он получил жилище площадью около 250 квадратных метров и стоимостью свыше 163 миллиона рублей в подарок от своей бабушки Аллы Пугачевой в 2012 году.
Еще в 2018 году артист оформил под недвижимость ипотеку, которую до сих пор так и не выплатил. Сейчас квартира оказалась под ипотечным обременением, то есть распоряжаться ее без согласия банка Пресняков не может — продать или подарить элитные апартаменты не получится, пока не будет полностью выплачен кредит, передает «7дней.ru».
Пользователи Сети после объявления о разводе Никиты Преснякова с женой Аленой Красновой стали выдвигать предположения, что именно стало причиной разлада в семье внука Пугачевой. Некоторые уверены, что артист отдалился от супруги после переезда, а другие считают, что главный виновник в этой ситуации — юморист Максим Галкин*.
Пресняков и Краснова 19 августа объявили о разводе спустя восемь лет брака. Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Позже Пресняков прокомментировал слухи о причинах развода с Красновой.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.