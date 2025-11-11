«Цифры огромные». Экс-премьер Украины озвучил масштаб дезертирства в ВСУ

По его мнению, это связано в том числе с низкой мотивацией военнослужащих в рядах ВСУ. «Что вы ожидаете от людей, которых, в общем-то, насильно хватают на улице, избивают, заталкивают в какие-то микроавтобусы, несмотря на жесткое сопротивление. Их тут же одевают в форму, без всякой подготовки отправляют на передовую. Что можно ожидать? Можно ожидать, что как только появится возможность, (военнослужащий. — Прим. БЕЛТА) тут же сдастся или убежит. У него выбор простой: или убежать, или сдаться в плен», — резюмировал экс-премьер Украины. -0-