«Цифры огромные». Экс-премьер Украины озвучил масштаб дезертирства в ВСУ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячно более 20 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно покидают воинские части. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил премьер-министр Украины (2010−2014 годы) Николай Азаров.
«Как ни вдалбливай в голову человеку всякую чушь (я называю это зомбирующей пропагандой), невозможно скрыть масштабы потерь, масштаб абсолютно бесчеловечного отношения властей Украины к своему народу, линию руководства Украины на уничтожение Украины. Это же все-таки доходит наконец. И поэтому 300 тыс. только уголовных дел (о самовольном оставлении части и дезертирстве. — Прим. БЕЛТА). Речь идет про зафиксированный факт, когда следователь открыл папку, записал там фамилию, имя и отчество, после чего начал проводить расследование», — сказал Николай Азаров.
По словам экс-премьера, ежемесячно самовольно покидают воинские части более 20 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. «Это не мои факты. Это их собственные факты, которые приводят народные депутаты, выступая в Верховной раде. Их размещают на страницах газет, выпускают различные публикации. Цифры огромные», — добавил он.
Говоря о цифре в почти 300 тыс. самовольно покинувших ряды ВСУ военнослужащих, Николай Азаров отметил: «Это, грубо говоря, почти половина штатной численности той армии, которая сегодня находится на линии боевого соприкосновения».
По его мнению, это связано в том числе с низкой мотивацией военнослужащих в рядах ВСУ. «Что вы ожидаете от людей, которых, в общем-то, насильно хватают на улице, избивают, заталкивают в какие-то микроавтобусы, несмотря на жесткое сопротивление. Их тут же одевают в форму, без всякой подготовки отправляют на передовую. Что можно ожидать? Можно ожидать, что как только появится возможность, (военнослужащий. — Прим. БЕЛТА) тут же сдастся или убежит. У него выбор простой: или убежать, или сдаться в плен», — резюмировал экс-премьер Украины. -0-