Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии появляются новые праздничные даты

— День национального костюма, День танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр», фестиваль «Башкорт аты» — это всё не фрагментарная история, это часть государственной политики, которую мы проводим. Сохранение традиций, сохранение особенностей нации, языка, культуры народов. И хочу подчеркнуть особо: мы объявили не День башкирского костюма, а День национального костюма, поэтому это ещё очень важный элемент той работы по межнациональному согласию, дружбе, межконфессиональным отношениям и так далее, — отметил Радий Хабиров. — Это большая государственная задача, а не от того, что нам делать нечего, мы придумываем эти вещи. Я считаю, что положительный эффект в этом есть. И самое главное, мы же тоже чувствуем, все-таки иногда нам удаётся понять чувства людей, люди к этому тянутся. Посмотрите, с каким удовольствием в День национального костюма (мы его 2 раза в год проводим) люди селфи делают и выкладывают.