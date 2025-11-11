Первый российский человекоподобный робот с ИИ упал на презентации

Уже на презентации Aidol медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек. Он попытался махнуть рукой, но накренился, сделал несколько шагов и упал. После этого презентацию приостановили, а работники сцены попытались прикрыть андроида черной тканью, но запутались. Несмотря на происшествие, разработчики подчеркиваю, что робот оснащен системой из 19 сервоприводов, позволяющих воспроизводить 12 базовых эмоций, передает Telegram-канал агентства «Москва».