Первый российский человекоподобный робот с ИИ упал на презентации

Первый антропоморфный робот с ИИ российского производства Aidol упал во время презентации, которая проходила в Москве. Представленный «Новой технологической коалицией» андроид должен был продемонстрировать свои способности к передвижению на двух ногах, манипуляциям с предметами и коммуникации с людьми.

Уже на презентации Aidol медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек. Он попытался махнуть рукой, но накренился, сделал несколько шагов и упал. После этого презентацию приостановили, а работники сцены попытались прикрыть андроида черной тканью, но запутались. Несмотря на происшествие, разработчики подчеркиваю, что робот оснащен системой из 19 сервоприводов, позволяющих воспроизводить 12 базовых эмоций, передает Telegram-канал агентства «Москва».

Американо-норвежская компания в области робототехники и искусственного интеллекта 1X Technologies представила гуманоидного домашнего робота-помощника по имени NEO. Его продают по цене 20 тысяч долларов (1 596 400 рублей — прим. «ВМ»).

Тем временем американский предприниматель Илон Маск презентовал новых гуманоидных роботов Optimus от Tesla. Андроиды способны выполнять многие бытовые дела, в том числе мыть грязную посуду и убирать вещи. Отдельно Маск отметил их способность наливать своему владельцу алкоголь.

