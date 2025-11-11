Ричмонд
В Ростове 11 ноября в двух ДТП пострадали трое несовершеннолетних

Трое детей в ДТП в Ростове получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 11 ноября произошли два дорожно-транспортных происшествия, участниками которых стали трое несовершеннолетних. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, дети получили травмы.

Первое происшествие было зафиксировано 14:20 на улице Буйнакской. Согласно предварительным сведениям, 77-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил наезд на 11-летнего подростка, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения ребенок получил травмы.

Спустя примерно два часа на улице Рахманинова 14-летний подросток, управлявший квадроциклом, ехал вместе со своим сверстником, и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 69-летнего водителя. В этой аварии телесные повреждения получили оба несовершеннолетних.

В связи с произошедшим донская Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения. Родителям настоятельно рекомендуется постоянно обучать детей основам безопасного поведения на проезжей части и не допускать управления транспортом несовершеннолетними, поскольку это представляет прямую угрозу их жизни. Пешеходам при пересечении дороги необходимо всегда лично убеждаться в безопасности маневра, а водителям следует проявлять повышенную бдительность в зонах пешеходных переходов и в местах вероятного появления детей.

