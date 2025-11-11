В Ростове 11 ноября в двух ДТП пострадали трое несовершеннолетних

В связи с произошедшим донская Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения. Родителям настоятельно рекомендуется постоянно обучать детей основам безопасного поведения на проезжей части и не допускать управления транспортом несовершеннолетними, поскольку это представляет прямую угрозу их жизни. Пешеходам при пересечении дороги необходимо всегда лично убеждаться в безопасности маневра, а водителям следует проявлять повышенную бдительность в зонах пешеходных переходов и в местах вероятного появления детей.