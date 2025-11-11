Хабиров рассказал, кто стал для него самым авторитетным наставником в жизни

На ежегодной Прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопрос о том, кто стал для него самым авторитетным учителем. Как в процессе становления политическим деятелем, так и просто в жизни. В прямом эфире он вспомнил нескольких земляков, каждый из которых так или иначе внес свой вклад в его формирование как личности.
— Есть в жизни такая закономерность — чем ты старше становишься, тем меньше у тебя наставников. Потому что и сам ты взрослеешь, и определенная мудрость у тебя появляется. В жизни были такие люди, к которым я прислушивался и чье мнение для меня было дорого. Например, Виль Мамилович Тимербулатов (хирург, доктор медицинских наук — Ред.). С первого дня моей работы он очень активно этим занимался. Неутомимый просто человек, постоянно какие-то новости из сферы медицины, мы с ним спорим и где-то я с ним не согласен, — рассказал Хабиров.
Еще один земляк, о наставничестве которого поделился на Прямой линии глава Башкирии — писатель Михаил Чванов. Его Радий Хабиров назвал «человеком с позицией» и отметил, что вся его жизнь — это борьба.
— Я считаю себя в этом плане счастливым человеком — у меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. Такой вот факт в моей биографии был. У него ко мне было хорошее отношение, и мне было очень приятно. Я с ним пообщался, мне судьба даровала вот такую историю. И мне очень интересно общаться с Сергеем Семеновичем Собяниным, его могу назвать наставником. Я учусь у него, вы посмотрите Москва какая. Сразу хотел проговорить про бюджет: можно иметь хороший бюджет и ничего не делать или делать плохо. А Москва, искренне говорю, самый лучший город мира.
