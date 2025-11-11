Хабиров рассказал, кто стал для него самым авторитетным наставником в жизни

— Я считаю себя в этом плане счастливым человеком — у меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. Такой вот факт в моей биографии был. У него ко мне было хорошее отношение, и мне было очень приятно. Я с ним пообщался, мне судьба даровала вот такую историю. И мне очень интересно общаться с Сергеем Семеновичем Собяниным, его могу назвать наставником. Я учусь у него, вы посмотрите Москва какая. Сразу хотел проговорить про бюджет: можно иметь хороший бюджет и ничего не делать или делать плохо. А Москва, искренне говорю, самый лучший город мира.