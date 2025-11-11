Заседание Межрегиональной конференции о защите прав инвалидов пройдет 14 ноября

Событие проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой при организационной поддержке Московской торгово-промышленной палаты. Оно также соберет уполномоченных по правам человека из более чем 25 российских регионов, которые представят наиболее интересные и эффективные практики защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.