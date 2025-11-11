Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание Межрегиональной конференции о защите прав инвалидов пройдет 14 ноября

Пленарное заседание Межрегиональной конференции «Эко-социальные технологии интеграции — основа соблюдения прав инвалидов» состоится в Ситуационном центре Правительства Москвы 14 ноября 2025 года в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Пленарное заседание Межрегиональной конференции «Эко-социальные технологии интеграции — основа соблюдения прав инвалидов» состоится в Ситуационном центре Правительства Москвы 14 ноября 2025 года в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Событие проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой при организационной поддержке Московской торгово-промышленной палаты. Оно также соберет уполномоченных по правам человека из более чем 25 российских регионов, которые представят наиболее интересные и эффективные практики защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Одной из главных целей конференции является объединение усилий омбудсменов и других организаций гражданского общества для решения важных вопросов, связанных с защитой прав, свобод и законных интересов людей с инвалидностью.

Одной из важных составляющих системы поддержки людей с инвалидностью является адаптивный спорт. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «особенных» спортсменов поддерживают высококвалифицированные специалисты, которые обладают уникальным умением находить подход к каждому и помогают преодолевать существующие барьеры, превращая ограничения в новые возможности для достижения спортивных высот.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше