Заседание Межрегиональной конференции о защите прав инвалидов пройдет 14 ноября

Пленарное заседание Межрегиональной конференции «Эко-социальные технологии интеграции — основа соблюдения прав инвалидов» состоится в Ситуационном центре Правительства Москвы 14 ноября 2025 года в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.
Событие проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой при организационной поддержке Московской торгово-промышленной палаты. Оно также соберет уполномоченных по правам человека из более чем 25 российских регионов, которые представят наиболее интересные и эффективные практики защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Одной из главных целей конференции является объединение усилий омбудсменов и других организаций гражданского общества для решения важных вопросов, связанных с защитой прав, свобод и законных интересов людей с инвалидностью.
Одной из важных составляющих системы поддержки людей с инвалидностью является адаптивный спорт. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «особенных» спортсменов поддерживают высококвалифицированные специалисты, которые обладают уникальным умением находить подход к каждому и помогают преодолевать существующие барьеры, превращая ограничения в новые возможности для достижения спортивных высот.