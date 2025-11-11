Челябинский ветеран СВО Барбашин признался, от чего зависит здоровое будущее страны

«Как отец, прекрасно понимаю: чтобы вырастить ответственных граждан, нужно начинать с себя и показывать пример. Учу своих детей — выбрасывать мусор в урну, беречь природу. Ведь именно через такие простые действия мы закладываем основы для здорового будущего всей страны», — отметил депутат. На встрече с младшеклассниками Барбашин подчеркнул важность воспитания ответственного отношения к окружающей среде с раннего возраста.