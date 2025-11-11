Челябинский ветеран СВО Барбашин признался, от чего зависит здоровое будущее страны

Артем Барбашин рассказал школьникам о бережном отношении к природе.
Фундамент здорового будущего России основан на ответственном отношении к природе и грамотной переработке отходов. Об этом на открытии проекта «Создаем экологичное будущее» в Образовательном центре № 2 заявил ветеран спецоперации, депутат гордумы Челябинска, который руководит фондом «Объединение.РФ», Артем Барбашин.
«Как отец, прекрасно понимаю: чтобы вырастить ответственных граждан, нужно начинать с себя и показывать пример. Учу своих детей — выбрасывать мусор в урну, беречь природу. Ведь именно через такие простые действия мы закладываем основы для здорового будущего всей страны», — отметил депутат. На встрече с младшеклассниками Барбашин подчеркнул важность воспитания ответственного отношения к окружающей среде с раннего возраста.
Муниципальный проект «Создаем экологичное будущее» направлен на экологическое просвещение юных челябинцев. Уже учатся разделять мусор и узнают о важности переработки воспитанники школы № 12 и Образовательного центра № 2 Курчатовского района.
Как сообщало URA.RU, ранее Артем Барбашин организовал ко Дню отца праздник для семей участников СВО — поход на хоккейный матч «Трактор» — «Салават Юлаев». По словам ветерана спецоперации, подобные мероприятия помогают укрепить институт отцовства.
