«Правительство оказалось в ловушке»: Радий Хабиров рассказал, что ждет предприятие «Башкиравтодор»

Кризисное предприятие «Башкиравтодор» получит шанс на возрождение. Судьбой одного из самых проблемных активов республики сегодня в прямом эфире поделился Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на многочисленные вопросы жителей региона. В ходе ежегодной Прямой линии руководитель региона не скрывал, что «Башкиравтодор» доставил всем немало головной боли. По его словам, сейчас ситуация начинает выравниваться.
— Предприятие находится в сложном состоянии, но сегодня оно значительно в лучшем положении, чем в прошлом году, — сказал Радий Хабиров. — У нас есть понимание, как вытащить «Башкиравтодор», несмотря на его большой кредитный портфель.
Глава региона сделал акцент на том, что правительство Башкирии намерено не ликвидировать, а реанимировать предприятие, найдя пути решения его долговых проблем. Однако Радий Хабиров честно рассказал, что правительство оказалось в ловушке. С одной стороны, предприятию целенаправленно наращивали объемы работ, пытаясь спасти его от долговой ямы, а с другой — его плачевное состояние не позволило выполнить поставленные задачи.
Мильным ударом по попыткам «вытащить» компанию из бедственного положения стала попытка рейдерского захвата. Как рассказал Радий Хабиров, атаку удалось отразить благодаря деятельной поддержке ФСБ и прокуратуры. Однако это еще не все.
— Тех, кто этим занимался, я буду, что называется, догонять и обязательно догоню, — заявил глава Башкирии.
