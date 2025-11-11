«Правительство оказалось в ловушке»: Радий Хабиров рассказал, что ждет предприятие «Башкиравтодор»

Глава региона сделал акцент на том, что правительство Башкирии намерено не ликвидировать, а реанимировать предприятие, найдя пути решения его долговых проблем. Однако Радий Хабиров честно рассказал, что правительство оказалось в ловушке. С одной стороны, предприятию целенаправленно наращивали объемы работ, пытаясь спасти его от долговой ямы, а с другой — его плачевное состояние не позволило выполнить поставленные задачи.