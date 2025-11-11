Астроном Короткий: Обломок метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

Как писал сайт KP.RU, в Институте геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ РАН) рассказали, почему небесное тело так странно летело и выглядело ярко-зеленым. По словам специалистов, если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что цветов было несколько. Во время пролета болид был зеленым, потом последовала красная вспышка. Вопреки распространенному мнению, цвет метеоров зависит не только от состава, но и от температуры. В составе метеорита есть железо, его даже видно на фото. Хондриты как правило и содержат примеси железа. А все космическое железо содержит также никель.