Правительство досрочно прекратило полномочия набсовета «Энергоатома» на Украине

Украинское правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета государственной компании «Энергоатом». Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Сегодня приняли первые решения по перезапуску НАЭК “Энергоатом”. Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании», — сообщила она.
Известно, что ранее в компании «Энергоатом» проходили обыски в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики Украины.
Ранее KP.RU сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины также провели обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Также обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского.