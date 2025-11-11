Ричмонд
Правительство досрочно прекратило полномочия набсовета «Энергоатома» на Украине

На Украине приняли решения по перезапуску наблюдательного совета компании «Энергоатом», где прошли обыски.

Источник: Комсомольская правда

Украинское правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета государственной компании «Энергоатом». Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня приняли первые решения по перезапуску НАЭК “Энергоатом”. Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании», — сообщила она.

Известно, что ранее в компании «Энергоатом» проходили обыски в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины также провели обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Также обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского.