«Толкнула челюстью в лицо и клыком повредила правый глаз». В Добруше суд взыскал более 30 500 рублей с хозяина овчарки, из-за которой зашедший к нему человек потерял зрение на один глаз

Судмедэкперты установили, что истец получил повреждения глаза, что привело к потере зрения на правый глаз. После лечения в больницах Гомеля и Добруша для восстановления глаза ему пришлось обратиться в российский медцентр — такие операции в Беларуси не делают. Стоимость платных услуг составила 873 610 рублей России. На день заключения договоров это было 30 007,29 белорусских рубля. Также истец покупал по рекомендациям врачей препараты на общую сумму 563,14 рубля. В итоге, общий материальный ущерб, связанный с восстановлением здоровья, составил 30 570,43 рубля. В исковом заявлении в счет возмещения матущерба называлась сумма 30 446,59 рубля и расходы по оплате юридической помощи.