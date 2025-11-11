«Толкнула челюстью в лицо и клыком повредила правый глаз». В Добруше суд взыскал более 30 500 рублей с хозяина овчарки, из-за которой зашедший к нему человек потерял зрение на один глаз

Суд Добрушского района взыскал более 30 500 рублей с хозяина овчарки, из-за которой его гость потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщил Гомельский областной суд.
Все произошло 5 июня 2024 года, когда истец пришел со спутником, ставшим свидетелем трагедии, на участок ответчика по бытовым вопросам. Когда они собирались уходить, истец нагнулся поправить обувь. Это произошло недалеко от овчарки ответчика, которая пряталась у входа в гараж и находилась вне вольера.
Собака подскочила к истцу и челюстью толкнула его в область лица и повредила ему правый глаз клыком, говорится в материалах дела и показаниях свидетеля. Также им отмечено, что ответчик не предпринял никаких мер, чтобы закрыть собаку в вольер, и говорил, мол, его собака спокойная и на людей не бросается.
«Сам ответчик в суде настаивал на том, что истец сам подошел к собаке, не оспаривал того обстоятельства, что непосредственного момента причинения телесного повреждения не видел», — сообщают в областном суде.
Судмедэкперты установили, что истец получил повреждения глаза, что привело к потере зрения на правый глаз. После лечения в больницах Гомеля и Добруша для восстановления глаза ему пришлось обратиться в российский медцентр — такие операции в Беларуси не делают. Стоимость платных услуг составила 873 610 рублей России. На день заключения договоров это было 30 007,29 белорусских рубля. Также истец покупал по рекомендациям врачей препараты на общую сумму 563,14 рубля. В итоге, общий материальный ущерб, связанный с восстановлением здоровья, составил 30 570,43 рубля. В исковом заявлении в счет возмещения матущерба называлась сумма 30 446,59 рубля и расходы по оплате юридической помощи.
«В связи с тем, что за действия принадлежащей ответчику собаки несет ответственность ее владелец, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований, — говорится в сообщении Гомельского облсуда. — Не установлено фактов, свидетельствующих о том, что вред, причиненный истцу, явился следствием его собственных умышленных действий или грубой неосторожности. Каких-либо объективных доказательств того, что истец сам спровоцировал собаку не установлено».
В итоге, суд Добрушского района взыскал с ответчика в пользу истца матущерб на 30 570,43 рубля, а также разрешил вопрос о судебных расходах. Судебная коллегия Гомельского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения и оно вступило в законную силу.
