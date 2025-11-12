Ричмонд
Петербуржцам рассказали, когда на Дворцовой появится праздничная ель

Из Ленинградской области для Санкт-Петербурга доставят праздничную ель. Главный символ Нового года установят на Дворцовой площади к 20 декабря, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Источник: Коммерсантъ

Северную столицу уже начали преображать к празднику. Первые гирлянды появились на Московском проспекте. Также специалисты оформили Красногвардейский, Могилевский и Старо-Никольский мосты. Рабочие размещают декор в ночное время, чтобы не доставлять неудобства пешеходам и водителям транспортных средств.

В начале декабря Смольный в ходе заседания окончательно утвердит концепцию и формат праздничных мероприятий. Прежде стало известно, что рождественские ярмарки в этот раз будут оформлены в русском стиле.