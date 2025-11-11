Ричмонд
Собака спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

Овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых бойцов специальной военной операции (СВО) из Иркутской области от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ценой своей жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта региона.

Как рассказали в организации, шестеро солдат расположились в палатке, а у входа находилась собака. Когда ночью украинские силы атаковали позиции российских бойцов с помощью беспилотника, собака разбудила всех своим лаем. В результате атаки три бойца получили ранения, однако остальным удалось спастись. Животное поранило осколками, и пес не выжил.

По словам бойцов, овчарка уже не раз спасала их, предупреждая о приближающихся украинских ракетах или дронах.

После этого случая собаку номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», передает организация во ВКонтакте.

В апреле этого года в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, расположенном в 40 километрах от границы с Украиной, появился кот по кличке Мишка, который предупреждает об опасности атак беспилотников ВСУ. О необычном питомце российским морпехам рассказала его хозяйка.