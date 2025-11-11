Михаил Мишустин: сельское хозяйство России адаптировалось к вызовам

Российское сельское хозяйство адаптировалось к вызовам и обладает необходимыми заделами для роста экспорта продукции. Созданы условия для наращивания экспортного потенциала продовольствия и сырья, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.
Как отметил председатель правительства, по итогам 2024 года страна с запасом обеспечивает себя основными продовольственными ресурсами: зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром. Достигнутые результаты по молоку, картофелю и овощам приближаются к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности. По предварительным данным, в ходе уборочной кампании собрано свыше 135 миллионов тонн зерна. Значительные успехи достигнуты в производстве молочной продукции и сыров. Также зафиксированы рекордные урожаи зернобобовых, сои, рапса и фруктов.
Успехи агропромышленного комплекса во многом обеспечиваются мерами государственной поддержки. Среди наиболее востребованных — гранты в сфере сельского туризма. Ветераны и участники СВО могут получить средства для начала собственного дела в сельском хозяйстве. Продолжается развитие тепличного овощеводства на Дальнем Востоке.
Особое внимание уделяется поддержке аграриев в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, которым предоставляется дополнительная помощь в племенном животноводстве, а также для закладки и ухода за садами. Кроме того, до конца 2025 года планируется завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения по всей стране, что позволит увеличить объемы производства в агропроме.
Важным фактором повышения эффективности агропромышленного комплекса является и ускоренное внедрение современных технологий, отметил глава кабмина. Такой подход, по словам премьера, открывает широкие возможности для прогнозирования урожайности сельхозкультур, а также позволяет вовремя обнаруживать вредителей, рассчитывать количество удобрений, отслеживать состояние поголовья животных и многое другое.
С 2025 года власти оказывают поддержку 39 научным и образовательным учреждениям по линии Минобрнауки, ведущим исследования в растениеводстве. В рамках федеральной научно-технической программы в 2024 году было получено 16 патентов и 14 отечественных решений, а в государственные реестры включено 38 сортов и гибридов. Начали работу три национальных центра, которые занимаются генетическими исследованиями растений, автохтонных сортов винограда и животных для нужд АПК.
Для подготовки кадров с 1 сентября 2025 года школьники в 67 регионах занимаются в агротехклассах, которых уже более 600, а с 2026 года правительство начнет предоставлять субсидии на покрытие затрат аграрных колледжей для реализации проектов их развития. Мишустин отметил важность синхронизации всех этапов подготовки специалистов, в том числе при проведении переобучения и повышения квалификации.
«Мы продолжим оказывать поддержку агропромышленному комплексу, что отражено в том числе и в позиции правительства по проекту федерального бюджета на следующие 3 года, внесенного в Государственную Думу. Эти средства должны расходоваться с учетом приоритетов, обозначенных Президентом, чтобы максимально усилить работу по критически важным направлениям», — подчеркнул он.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.