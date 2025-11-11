На Дону создадут машиностроительный образовательно-производственный кластер

В Ростовской области в 2026 году начнет работу новый образовательно-производственный кластер «Машиностроение». О его создании сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Инициатива объединит шесть ведущих профильных колледжей области. Центральной площадкой кластера станет Ростовский колледж технологий машиностроения, где в настоящее время проводится масштабный капитальный ремонт. Работы, которые выполняются впервые в полном объеме, охватывают все здание — от внутренних помещений до инженерных систем.
Как отметил губернатор, к 1 сентября 2026 года студенты вернутся в полностью обновленные корпуса, оснащенные современным оборудованием. Для мастерских планируется закупка новых сварочных аппаратов и станков с ЧПУ для обучения токарей и фрезеровщиков. Это позволит готовить на базе колледжа специалистов по семи востребованным промышленным специальностям.
Ключевой особенностью кластера станет прямое участие ведущих промышленных предприятий региона в разработке образовательных программ. Это гарантирует, что подготовка кадров будет вестись в соответствии с актуальными запросами рынка труда.
Планируется, что к 2028 году количество студентов, обучающихся по этим направлениям, будет составлять 1740 человек. Кроме того, в рамках кластера будет заключено 60 договоров о целевом обучении.
