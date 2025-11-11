На Дону создадут машиностроительный образовательно-производственный кластер

Как отметил губернатор, к 1 сентября 2026 года студенты вернутся в полностью обновленные корпуса, оснащенные современным оборудованием. Для мастерских планируется закупка новых сварочных аппаратов и станков с ЧПУ для обучения токарей и фрезеровщиков. Это позволит готовить на базе колледжа специалистов по семи востребованным промышленным специальностям.