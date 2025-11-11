Голливудская актриса Салли Керклэнд умерла в возрасте 84 лет

Голливудская актриса и номинантка на премию «Оскар» Салли Керклэнд умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил представитель артистки Майкл Грин таблоиду TMZ.
10 ноября актрису госпитализировали в медучреждение Палм-Спрингса. Она скончалась 11 ноября в 01:50 по местному времени.
В 2024 году у Керклэнд диагностировали дегенеративное заболевание, вызывающее нарушения памяти и мышления. По словам Грина, артистку будут помнить и любить все, кто знал ее, передает TMZ.
Салли Керклэнд родилась в Нью-Йорке в семье редактора Vogue Салли Керклэнд и торговца металлами Фредерика Керклэнда. Она училась в Американской академии драматического искусства.
В 1964 году Энди Уорхол включил Керклэнд в список «13 самых красивых женщин», а в 1968-м она стала первой актрисой, вышедшей на сцену вне Бродвея обнаженной.
Мировую известность Керклэнд принесла роль в фильме «Анна» (1987), за которую она получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». В ее фильмографии — более 200 работ, включая «Ангелов Чарли», «Джона Ф. Кеннеди» и «Брюса Всемогущего».
Актриса преподавала актерское мастерство, увлекалась йогой и была рукоположенным священником.