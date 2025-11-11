Аномальный ноябрь: В Молдове нет солнца, но при +12 градусах — даже тепло, хотя и сыро

В среду, 12 ноября, нас ждёт переменчивая погода, предупреждает Государственная гидрометеорологическая служба.
В северных районах прогнозируется дождливая погода, температура днём до +8°C, ночью около +6°C.
В центре страны и в Кишиневе — также возможны осадки, и +10°C днём, +6°C ночью.
На юге — самые тёплые показатели: днём до +12°C, ночью около +7°C.Возможен дождь и прояснениями.
Ветер северо-западный, умеренный — до 5 м/с.
Метеорологи советуют водителям быть осторожными из-за возможного ухудшения видимости и скользких дорог.
Выходя из дома возьмите зонт. И не забудьте соответствующе одеться, чтобы не замерзнуть.
