Аномальный ноябрь: В Молдове нет солнца, но при +12 градусах — даже тепло, хотя и сыро

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 12 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 12 ноября, нас ждёт переменчивая погода, предупреждает Государственная гидрометеорологическая служба.

В северных районах прогнозируется дождливая погода, температура днём до +8°C, ночью около +6°C.

В центре страны и в Кишиневе — также возможны осадки, и +10°C днём, +6°C ночью.

На юге — самые тёплые показатели: днём до +12°C, ночью около +7°C.Возможен дождь и прояснениями.

Ветер северо-западный, умеренный — до 5 м/с.

Метеорологи советуют водителям быть осторожными из-за возможного ухудшения видимости и скользких дорог.

Выходя из дома возьмите зонт. И не забудьте соответствующе одеться, чтобы не замерзнуть.

