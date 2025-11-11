Ричмонд
Трамп признался, что следил за памятными мероприятиями в РФ по случаю Дня Победы

Дональд Трамп рассказал, что решение объявить 11 ноября и 8 мая в США Днями Победы связано с просмотром памятных мероприятий в других странах.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал, что следил за памятными мероприятиями, проводящимися в России по случаю празднования Дня Победы.

«Я это смотрел. Я следил за тем, как Великобритания, как Россия празднуют День Победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть день победы», — рассказал американский лидер в ходе выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов в США.

Трамп вновь заявил, что именно США одержали победы в Первой и Второй мировых войнах..

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США. По словам американского лидера, без жертв страны эта война не была бы выиграна, а мир сейчас мог бы быть совершенно другим.

