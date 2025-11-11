Трамп признался, что следил за памятными мероприятиями в РФ по случаю Дня Победы

«Я это смотрел. Я следил за тем, как Великобритания, как Россия празднуют День Победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть день победы», — рассказал американский лидер в ходе выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов в США.