Трамп признался, что следил за памятными мероприятиями в РФ по случаю Дня Победы

Президент США Дональд Трамп рассказал, что следил за памятными мероприятиями, проводящимися в России по случаю празднования Дня Победы.
«Я это смотрел. Я следил за тем, как Великобритания, как Россия празднуют День Победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть день победы», — рассказал американский лидер в ходе выступления на Арлингтонском кладбище по случаю Дня ветеранов в США.
Трамп вновь заявил, что именно США одержали победы в Первой и Второй мировых войнах..
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США. По словам американского лидера, без жертв страны эта война не была бы выиграна, а мир сейчас мог бы быть совершенно другим.