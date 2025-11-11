Ученые предупредили о самом мощном ударе солнечной плазмы по Земле

В среду, 12 ноября, на Земле произойдет самый мощный удар солнечной плазмы за текущий цикл. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уточняется, что все плазменные облака, направляющиеся к Земле, будут поглощены выбросом, вызванным сегодняшней вспышкой. Удар по планете ожидается на следующий день и станет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле.
— Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным, — написали в Telegram-канале лаборатории.
Ранее специалисты зафиксировали уникальное событие, как мощная вспышка на звезде привела к уничтожению гигантского протуберанца протяженностью примерно 300 тысяч километров. Это явление, похожее на «пожирание», засняли на космические телескопы.
9 ноября в Сети появились кадры солнечной вспышки класса X1.79. В лаборатории наблюдали выброс плазмы вдоль линии Солнце — Земля, который частично сместился к северу.