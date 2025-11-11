Диетолог Бурлаков рассказал, действительно ли алкоголики никогда не болеют

Злоупотребление спиртным никак не защищает организм от болезней. Распространенное мнение о том, что зависимые от алкоголя люди никогда не болеют, — не более чем миф. Об этом рассказал диетолог Александр Бурлаков.
По словам медика, алкоголики нередко страдают от тяжелых кожных заболеваний, в том числе от псориаза, экземы, розацеа, акне и даже онкологии. Кроме того, у любителей выпить значительно увеличивается риск развития хронической болезни почек.
— Злоупотребление алкоголем не оказывает защитного эффекта и может быть связано с ухудшением общего состояния здоровья, что может повысить восприимчивость к инфекциям, — написал Бурлаков в своем Telegram-канале.
Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в свою очередь пояснил, что спиртное на холоде хоть и может вызывать кратковременное ощущение тепла, но на самом деле серьезно вредит здоровью.
Эксперт Ольга Лебединская рассказала, что среднестатистический гражданин России, страдающий от алкогольной зависимости, — это живущий в селе мужчина в возрасте около 55−59 лет, который не работает или занимается неквалифицированным трудом.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.