В управлении образования Ростова перечислили причины давки в школе № 71

Для недопущения подобных случаев управлением образования совместно со школой разработан комплекс профилактических мер. В их числе — увеличение числа дежурных преподавателей в часы массового ухода учеников домой, введение поэтапного (веерного) расписания окончания занятий для разных классов, а также проведение с детьми дополнительных инструктажей по технике безопасности на входе и выходе из школы и в гардеробных помещениях.