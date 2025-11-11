В управлении образования Ростова перечислили причины давки в школе № 71

Управление образования Ростова в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в соцсетях информацию о давке детей в гардеробе школы № 71, назвав причины произошедшего.
По данным ведомства, по факту случившегося организована служебная проверка. В рамках расследования специалисты детально изучили записи с систем видеонаблюдения, установленных в учебном заведении.
Согласно предварительным выводам, инцидент произошел из-за недостаточного контроля со стороны администрации школы за расстановкой педагогов на дежурстве и отсутствия четкой организации при выходе детей из здания.
Для недопущения подобных случаев управлением образования совместно со школой разработан комплекс профилактических мер. В их числе — увеличение числа дежурных преподавателей в часы массового ухода учеников домой, введение поэтапного (веерного) расписания окончания занятий для разных классов, а также проведение с детьми дополнительных инструктажей по технике безопасности на входе и выходе из школы и в гардеробных помещениях.
При этом в ведомстве добавили, что в медучреждениях не зафиксировали обращения из-за произошедшего в школе инцидента.
