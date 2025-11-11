Британец сделал операцию на глазах и стал видеть женщину с большой грудью

45-летний бывший учитель из Лондона Марк Брайан стал видеть женщину с огромной грудью после лазерной коррекции зрения. Об этом сообщили в Daily Mirror.
Впервые Брайан заметил свою галлюцинацию через шесть дней после операции на глазах. Он рассказал, что женщина напоминала ему героиню сериала «Спасатели Малибу». Из-за частых видений он в шутку назвал ее Талулой.
Врачи диагностировали у него синдром Шарля Бонне — состояние, при котором мозг создает образы для компенсации ухудшения зрения. Брайан утверждал, что галлюцинация появлялась до 20 раз в день и исчезала только при сильной концентрации или криках. При этом после реабилитации галлюцинации полностью исчезли.
— Жена все смотрела на меня как на сумасшедшего. Я все время шутил, что сбегу с Талулой. Честно говоря, я тоже думал, что сошел с ума. Хотя это было смешно, это также пугало меня до смерти. Это постоянно всплывало и не проходило, — цитирует мужчину издание.
Ранее ученые из Пекинского института математических наук и прикладных исследований объяснили причину ярких видений у людей, переживших клиническую смерть.