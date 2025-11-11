Британец сделал операцию на глазах и стал видеть женщину с большой грудью

— Жена все смотрела на меня как на сумасшедшего. Я все время шутил, что сбегу с Талулой. Честно говоря, я тоже думал, что сошел с ума. Хотя это было смешно, это также пугало меня до смерти. Это постоянно всплывало и не проходило, — цитирует мужчину издание.