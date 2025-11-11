«Шапито дешевое»: Губерниев сравнил увольнение Станковича из «Спартака» с цирком

Увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» выглядит странно после двух побед команды под его руководством. Об этом во вторник, 11 ноября, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
— А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо, — написал журналист в своем Telegram-канале.
Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет его руководство. Якобы именно поэтому оно решило уволить сербского специалиста и поставить на место исполняющего обязанности Вадима Романова.
Швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Частью штаба команды также стали помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса. 9 июня сербский специалист Марко Николич покинул этот пост. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.