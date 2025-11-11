Ричмонд
«Шапито дешевое»: Губерниев сравнил увольнение Станковича из «Спартака» с цирком

Увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» выглядит странно после двух побед команды под его руководством. Об этом во вторник, 11 ноября, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое. Надо решения раньше такие принимать, а сейчас это выглядит странно и глупо, — написал журналист в своем Telegram-канале.

Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет его руководство. Якобы именно поэтому оно решило уволить сербского специалиста и поставить на место исполняющего обязанности Вадима Романова.

